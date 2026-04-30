EUA estimam gasto equivalente a R$ 125 bilhões na guerra

Os Estados Unidos já estimam um gasto equivalente a R$ 125 bilhões na guerra contra o Irã. O Congresso norte-americano tem pressionado o Pentágono para justificar a necessidade de aumentar significativamente o orçamento do departamento de guerra. O secretário de guerra, Pete Hegseth, defendeu os gastos, afirmando que as operações no Oriente Médio têm sido eficazes e visam garantir que o Irã não desenvolva armas nucleares.



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