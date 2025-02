Análise: ‘Vácuo de poder’ na América Latina pode fazer com que Trump interfira mais na região

O novo secretário de estado dos Estados Unidos , Marco Rubio, reconheceu Edmundo González Urrutia como presidente legítimo da Venezuela. Segundo o porta-voz do departamento de Estado americano, Rubio conversou com González e com a líder da oposição, María Corina Machado, na quarta-feira (22). Na conversa, o secretário de Estado oficializou o apoio ao opositor de Nicolás Maduro, com as alegações de fraudes nas eleições.



Ao Conexão Record News , Giovana Branco, doutoranda de ciência política da USP (Universidade de São Paulo), explica que o presidente americano, Donald Trump , pode desempenhar uma influência maior na região por conta de um “vácuo de poder” deixado pelo governo de Joe Biden. “Na medida que os Estados Unidos precisam retomar sua posição de grande potência, é também necessário estabelecer novas relações no seu ambiente mais próximo, justamente dos seus vizinhos.” Giovana também destaca que Trump deve ampliar sua zona de influência no México e no Panamá.