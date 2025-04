Após entrada na OTAN, Finlândia quebrou histórico de neutralidade, afirma professor

Em conversa com o Conexão Record News desta terça-feira (01), Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, afirmou que a Finlândia quebrou seu histórico de neutralidade na disputa entre o ocidente e oriente quando entrou para a Organização do Tratado do Atlântico Norte para fortalecer suas defesas.



Em conversa com o Conexão Record News desta terça-feira (1º), Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, afirmou que a Finlândia quebrou o histórico de neutralidade na disputa entre o ocidente e oriente quando entrou para a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para fortalecer suas defesas.



“(A Finlândia) agora se alinha também aos países fronteiriços da Rússia ou a Bielorrússia, que abandonaram esse tratado”, explica o professor, que também afirmou que o Tratado de Ottawa visa a dignidade humana e o pós-guerra, visto que a campos minados são espaços mortos.



Segundo Feijó, os países vizinhos à Rússia temem que os investimentos próprios e dos aliados não sejam o suficiente para se equiparar a capacidade russa, e estariam saindo do tratado para estocarem e poderem colocar minas terrestres para evitar um avanço rápido russo.



A Finlândia anunciou que planeja se retirar do Tratado de Ottawa, que proíbe o uso de minas terrestres. O primeiro-ministro finlandês também anunciou que o país vai aumentar os gastos gerais com defessa nos próximos anos. Segundo as autoridades, a retirada do acordo permite a Finlândia comece a estocar minas terrestres.



O Tratado de Ottawa foi assinado em 1997. O premiê finlandês afirmou não haver uma ameaça militar imediata ao país, mas que a Rússia é uma ameaça de longo prazo à toda a Europa.