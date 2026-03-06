Logo R7.com
Ataques aéreos atingem capital do Irã na madrugada

Segundo Israel, bombardeios tinham como alvo infraestrutura ligada ao regime iraniano

Conexão Record News|Do R7

Ataques aéreos realizados por Israel atingiram Teerã durante a madrugada. As forças de defesa israelenses informaram que os bombardeios tiveram como alvo infraestruturas ligadas ao regime iraniano, incluindo instalações de mísseis balísticos e centros de comando.

