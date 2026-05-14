Trump e Xi Jinping falam sobre necessidade de manter estreito de Ormuz aberto

Durante encontro na China, Donald Trump e Xi Jinping discutiram a importância estratégica da abertura do estreito de Ormuz. A Casa Branca informou que o presidente chinês se opôs à militarização da passagem e à proposta iraniana de instaurar um pedágio no canal.



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