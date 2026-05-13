Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Irã ainda conserva importante capacidade de mísseis

Segundo informações, Teerã teria colocado em funcionamento 30 das 33 bases de lançamento

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O serviço de inteligência dos Estados Unidos informou que o Irã ainda conserva uma importante capacidade de mísseis, em torno de 70% do estoque original.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • arsenal-armas
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.