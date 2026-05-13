UE concorda com análise da proteína de exportações brasileiras

Durante o Congresso da Abramilho em Brasília, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, alegou que o Brasil irá atender exigências europeias em torno da importação de carnes. Segundo ele, uma resposta será enviada dentro de um prazo de 15 dias.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!