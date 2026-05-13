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UE concorda com análise da proteína de exportações brasileiras

Brasil ficou fora da lista de países aptos a exportar carnes para a União Europeia a partir de setembro

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Durante o Congresso da Abramilho em Brasília, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, alegou que o Brasil irá atender exigências europeias em torno da importação de carnes. Segundo ele, uma resposta será enviada dentro de um prazo de 15 dias.

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