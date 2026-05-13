Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Policial derruba homem pendurado em caminhão em movimento

Ele estava pegando carona na traseira do veículo quando foi abordado

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Um homem foi flagrado por uma viatura da polícia penal em uma rodovia de Minas Gerais enquanto pegava carona na traseira de um caminhão. O agente que conduzia a viatura retirou o homem do veículo com truculência

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Minas Gerais
  • Polícia
  • rodovias
  • violencia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.