Policial derruba homem pendurado em caminhão em movimento

Um homem foi flagrado por uma viatura da polícia penal em uma rodovia de Minas Gerais enquanto pegava carona na traseira de um caminhão. O agente que conduzia a viatura retirou o homem do veículo com truculência



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