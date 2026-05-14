Brics se reúne na Índia em meio à guerra no Oriente Médio

O Brics se reúne na Índia em meio à escalada na guerra no Oriente Médio. Ao longo das reuniões, assuntos relacionados ao manejo da crise do petróleo devem ser discutidos.



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