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Brics se reúne na Índia em meio à guerra no Oriente Médio

Encontro tem chanceleres de países como Rússia, Irã e Brasil, que discutem crise do petróleo

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O Brics se reúne na Índia em meio à escalada na guerra no Oriente Médio. Ao longo das reuniões, assuntos relacionados ao manejo da crise do petróleo devem ser discutidos.

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