Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Zelensky pede que Trump discuta fim do conflito na Ucrânia com Xi Jinping

China é uma das principais parceiras econômicas e políticas da Rússia, e mantém posição neutra

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que Donald Trump discuta o fim da guerra na Ucrânia com o líder chinês.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • China
  • Guerra
  • Ucrânia
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.