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Entenda se o Pix entra na declaração do Imposto de Renda

Contribuintes têm até o dia 29 de maio para declarar contas para a Receita Federal

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Segundo a Receita Federal, o Pix por si só não precisa ser declarado no Imposto de Renda.

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