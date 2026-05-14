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Governo anuncia medida para conter preços da gasolina e do diesel

MP prevê benefício tributário do PIS/Confis, tributo federal que incide sobre combustíveis

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O governo federal anunciou uma nova medida para tentar controlar o aumento dos preços dos combustíveis no Brasil.

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