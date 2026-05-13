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Uso de inteligência artificial nas eleições é desafio para o TSE

Novo presidente do tribunal destacou importância de combater uso inadequado da tecnologia

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Durante o discurso de posse ao cargo de presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Nunes Marques destacou desafios impostos pela IA.

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