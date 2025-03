Atraso na votação do Orçamento impacta toda a máquina pública; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (20), a economista Carla Beni afirma que a demora do Congresso em votar o Orçamento de 2025 é uma “tragédia” tanto para o setor público quanto para o privado.



Carla explica que o adiamento ocorreu devido a um embate entre congressistas e o STF (Supremo Tribunal Federal) sobre emendas parlamentares . A corte exigiu transparência nos repasses milionários destinados aos redutos eleitorais dos deputados e senadores. Enquanto o impasse persistia, as duas casas evitaram colocar o tema em pauta como estratégia de negociação.



A economista destaca que diversos segmentos, como programas sociais e financiamento público, sofrem com essa postergação. O Plano Safra, que apoia a agricultura no país, precisou ser fracionado para liberação provisória de crédito, dificultando a vida dos produtores que dependem desses recursos para sua atividade.



Após quase quatro meses de atraso, o Congresso Nacional prevê concluir a votação do Orçamento de 2025 nesta quinta-feira (20). A definição sobre os gastos do ano é fundamental para destravar pagamentos em programas do governo, mas depende da articulação entre deputados e senadores.



O governo propôs um remanejamento de pelo menos R$ 39,7 bilhões, e, nesse ajuste, o Bolsa Família deve perder R$ 7,7 bilhões. As mudanças, no entanto, garantirão recursos para custear neste ano iniciativas como Auxílio Gás e Pé-de-Meia.