Aumento de gasto militar da Otan é justificado pela imprevisibilidade de Putin, diz especialista

Donald Trump e os países europeus estão em discordância sobre as ambições de Vladimir Putin no conflito. Em uma coletiva na quarta-feira (25), o presidente americano admitiu ser possível que o líder russo tenha ambições territoriais além da Ucrânia , mas reforçou que Putin quer um acordo de paz.



Já o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte, disse que Moscou está apenas começando e que, se a aliança , não investir em capacidades defensivas, a Europa pode estar em perigo e um país-membro pode ser o próximo alvo. “Praticamente nos últimos dez anos, 15 anos, ele (Putin) tem mostrado essa faceta expansionista”, afirma Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, em conversa com o Conexão Record News desta sexta-feira (27).



Para Pasquarelli, não é possivel saber qual será a decisão de Putin sobre invasões em outros territórios europeus e, por conta disso, o aumento dos gastos militares da aliança é justificado. O especialista ainda comentou que, apesar de existir a possibilidade de uma invasão russa pós-Ucrânia na Europa, dados mostram que a Rússia economicamente enfraquecida, com uma alta taxa de inflação e com muitos gastos em defesa.