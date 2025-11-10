Logo R7.com
Banco Central desiste de moeda digital brasileira

Instituição trabalha em infraestrutura que permite 'contratos inteligentes'

O Banco Central desistiu da moeda digital brasileira oficial, o Drex. Mas o órgão informou que deve levar adiante infraestrutura que vai permitir “contratos inteligentes”, um documento que permita a transferência de bens móveis ou imóveis em ambiente digital, no mesmo momento em que o pagamento é liquidado.

