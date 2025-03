'Banco Central vai colher aquilo a que ele se propôs', afirma economista sobre projeção de juros

Dados do PIB (Produto Interno Bruto) e das atividades econômicas indicam uma desaceleração da economia, afirma a especialista Carla Beni, em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (14). Segundo projeção, a reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) na próxima quarta-feira (19) deve estabelecer um aumento de um ponto percentual na Selic, chegando a 14,5%. Já para os próximos meses, a expectativa é de um ritmo menor no avanço dos juros.



Para a economista, o movimento é fruto das políticas adotadas pelo Banco Central nos últimos meses. “O Banco Central vai, literalmente, colher aquilo a que ele se propôs. Ele sobe a taxa de juros e começa a diminuir a questão da liquidez, e da atividade econômica como um todo.”