Pré-selecionados do Fies podem completar inscrições até terça (4)

O prazo para os candidatos pré-selecionados no processo seletivo do Fies complementarem suas informações termina nesta terça (4). Os inscritos devem acessar o site do Fies Seleção utilizando o login do portal GOV.br para realizar a atualização dos dados necessários.



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