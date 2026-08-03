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Pré-selecionados do Fies podem completar inscrições até terça (4)

Dos mais de 127 mil inscritos, mulheres representam 67,5%, ou seja, 85.867 candidatas

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O prazo para os candidatos pré-selecionados no processo seletivo do Fies complementarem suas informações termina nesta terça (4). Os inscritos devem acessar o site do Fies Seleção utilizando o login do portal GOV.br para realizar a atualização dos dados necessários.

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