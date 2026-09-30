Estatais federais têm primeiro superávit do ano

As estatais federais brasileiras alcançaram um superávit de R$ 1,7 bilhão em agosto, marcando o primeiro saldo positivo do ano e o melhor desempenho desde dezembro de 2001.



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