Pesquisa revela que um em cada três americanos apoia a guerra contra o Irã

Uma pesquisa da Reuters/Ipsos revelou que apenas um em cada três americanos apoia a guerra contra o Irã. Segundo especialista, a falta de entendimento por parte do público das motivações do conflito está por trás do resultado.



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