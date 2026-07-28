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Pesquisa revela que um em cada três americanos apoia a guerra contra o Irã

Maioria dos entrevistados afirma que Trump não conseguiu explicar objetivos do conflito

Conexão Record News|Do R7

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Uma pesquisa da Reuters/Ipsos revelou que apenas um em cada três americanos apoia a guerra contra o Irã. Segundo especialista, a falta de entendimento por parte do público das motivações do conflito está por trás do resultado.

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