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Donald Trump diz que EUA e Irã mantêm 'boas conversas'

No entanto, presidente alertou que Washington continua pronto para 'forte ação militar'

Conexão Record News|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu governo está dialogando com o Irã e vislumbra a chance de um acordo sobre os conflitos atuais. Apesar disso, ele ressaltou que Washington permanece preparado para uma intervenção militar caso as negociações fracassem.

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