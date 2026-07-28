Donald Trump diz que EUA e Irã mantêm 'boas conversas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu governo está dialogando com o Irã e vislumbra a chance de um acordo sobre os conflitos atuais. Apesar disso, ele ressaltou que Washington permanece preparado para uma intervenção militar caso as negociações fracassem.



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