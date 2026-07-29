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Irã lança novos ataques contra bases militares americanas

Forças dos EUA e da Arábia Saudita bombardearam instalações de aliados de Teerã no Iraque

Conexão Record News|Do R7

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O recente aumento no preço do petróleo está diretamente ligado aos novos ataques realizados pelo Irã contra bases militares norte-americanas no Oriente Médio. O Exército dos Estados Unidos informou que todos os mísseis lançados foram interceptados e classificou a ação como uma tentativa de ataque surpresa por parte de Teerã.

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