Irã lança novos ataques contra bases militares americanas

O recente aumento no preço do petróleo está diretamente ligado aos novos ataques realizados pelo Irã contra bases militares norte-americanas no Oriente Médio. O Exército dos Estados Unidos informou que todos os mísseis lançados foram interceptados e classificou a ação como uma tentativa de ataque surpresa por parte de Teerã.



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