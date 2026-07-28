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Alto investimento na inteligência artificial preocupa bancos centrais

Há risco de que bilhões de dólares destinados pressionem inflação nos EUA e no restante do mundo

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Balanços de empresas desenvolvedoras de modelos de inteligência artificial e bancos centrais preveem que os custos exorbitantes envolvidos no desenvolvimento da tecnologia possam levar ao aumento da inflação global.

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