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Anúncio irregular de bets: centenas de perfis de influencers são derrubados pelo governo

Maioria fazia propaganda para casas de apostas clandestinas e outros violaram normas

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A derrubada de 937 perfis por publicidade irregular de bets reacende o debate sobre os desafios da fiscalização no ambiente digital. Especialistas apontam que a facilidade de recriar sites em novos domínios dificulta o combate às plataformas clandestinas, enquanto o governo intensifica o monitoramento do setor e orienta apostadores a consultarem a lista de operadores autorizados e os mecanismos de proteção disponíveis no portal gov.br.

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