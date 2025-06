'Bombardeio atinge uma parte do processo, mas não atinge o conhecimento', diz especialista

"Houve, sim, uma grande danificação das instalações atômicas do Irã ”, analisa Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP (Universidade de São Paulo), sobre o ataque executado pelos Estados Unidos a centros de pesquisa do Irã no último sábado (21).



Em conversa com o Conexão Record News desta quarta-feira (25), Furriela pondera, no entanto, que o projeto de energia nuclear do regime iraniano não foi desmantelado por completo após a investida. Apesar de terem causado “severos danos às estruturas”, o especialista destaca que "o bombardeio atinge uma parte do processo, mas não atinge o conhecimento”, ou seja, não impede completamente Teerã de retomar suas atividades no futuro.



Ele ainda pontua a omissão do Irã em ser transparente sobre suas pesquisas atômicas. “Eles dizem que não é para fins bélicos, para construção de armas. Mas, na verdade, sabe-se que é”. Furriela explica que a estratégia de construção de bombas do país persa é por meio de usinas nucleares, com o enriquecimento de urânio .