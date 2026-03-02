Bombardeios no Oriente Médio acontecem há três dias

A guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã entrou no terceiro dia nesta segunda-feira (2). Durante a madrugada, Tel Aviv fez novos ataques ao Líbano, depois que o grupo terrorista Hezbollah disparou mísseis contra o território israelense.



