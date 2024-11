Botox falsificado: como identificar e quais as consequências? Dermatologista explica

Um casal foi preso , após ser apreendido com R$ 10 milhões em medicamentos falsificados para tratamentos estéticos no Paraná, na última quarta-feira (16). Em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (18), a dermatologista Fabiane Brenner explicou os riscos para o paciente de aplicar um produto adulterado. “O mais importante é que ele seja estéril, pois pode levar a uma infecção e, principalmente, à falha no tratamento. Ele vai ter um efeito placebo.”