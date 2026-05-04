Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Secretário-geral da Otan diz que nações entenderam mensagem de Donald Trump

Segundo Mark Rutte, europeus estão se certificando de que acordos bilaterais sejam implementados

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Segundo Mark Rutte, secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), os países europeus ouviram os Estados Unidos e agora estão se certificando de que todos os acordos bilaterais de bases sejam implementados.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Alemanha
  • OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte)
  • europa
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.