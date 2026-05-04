Secretário-geral da Otan diz que nações entenderam mensagem de Donald Trump

Segundo Mark Rutte, secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), os países europeus ouviram os Estados Unidos e agora estão se certificando de que todos os acordos bilaterais de bases sejam implementados.



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