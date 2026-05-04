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Fechamento do estreito de Ormuz tem 'impacto enorme' na Ásia-Pacífico

Segundo a primeira-ministra do Japão, é preciso 'senso de urgência' para estabilizar fornecimento

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A primeira-ministra do Japão afirmou que a guerra no Oriente Médio tem impacto enorme na região da Ásia-Pacífico.

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