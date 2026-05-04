Tensão no estreito de Ormuz eleva preço do petróleo

Os preços do petróleo subiram após relatos de que um navio de guerra dos EUA foi atingido por mísseis no estreito de Ormuz. Isso gerou preocupações sobre interrupções na rota de transporte de petróleo.



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