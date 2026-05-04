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Casos de síndrome respiratória colocam maior parte do país em alerta

Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul não aparecem no nível mais elevado de incidência

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Os casos de síndrome respiratória grave avançam pelo Brasil de acordo com novo boletim InfoGripe da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

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