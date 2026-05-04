Casos de síndrome respiratória colocam maior parte do país em alerta
Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul não aparecem no nível mais elevado de incidência
Os casos de síndrome respiratória grave avançam pelo Brasil de acordo com novo boletim InfoGripe da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).
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