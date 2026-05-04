Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Analistas elevam projeção da inflação 2026 para 4,89%

Relatório Focus foi divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Banco Central

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (4) o relatório Focus revelando que a previsão da inflação brasileira para 2026 foi elevada pela oitava vez consecutiva.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • economia
  • ipca
  • bc
  • inflacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.