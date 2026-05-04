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Ganho bruto dos bancos com crédito é o maior desde 2013

Diferença entre custo de captação e juros cobrados é impulsionada pela inadimplência

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O spread bancário no Brasil atingiu o ponto mais alto desde o início da série histórica em 2013. Esse indicador representa a diferença entre as taxas de juros que os bancos pagam para captar recursos e aquelas cobradas dos tomadores de empréstimos. Em 2026, essa diferença ultrapassou os 15 pontos percentuais.

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