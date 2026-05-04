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Trump diz que EUA mantêm conversas positivas com o Irã

Teerã pediu que Washington adote abordagem razoável e abandone exigências excessivas

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos e o Irã estão em meio a negociações para um possível acordo de paz. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que as conversas têm sido produtivas e podem resultar em benefícios significativos para ambas as nações. Em resposta, o governo iraniano pediu aos americanos uma postura mais razoável nas discussões.

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