Trump diz que EUA mantêm conversas positivas com o Irã

Os Estados Unidos e o Irã estão em meio a negociações para um possível acordo de paz. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que as conversas têm sido produtivas e podem resultar em benefícios significativos para ambas as nações. Em resposta, o governo iraniano pediu aos americanos uma postura mais razoável nas discussões.



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