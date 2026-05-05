Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Saiba o que o governo Lula quer discutir com Trump na economia

Discussão sobre Pix, negociação do fim das tarifas e minerais estratégicos devem estar na pauta

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra com Donald Trump em Washington nesta quinta-feira (7).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Pix
  • Tarifas
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.