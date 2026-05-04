Novo Desenrola Brasil: renegociação de dívidas é para quem ganha até cinco salários mínimos

O governo federal lançou o programa Desenrola Brasil 2.0, destinado a pessoas que ganham até cinco salários mínimos, que chegam ao valor de R$ 8.105, e têm dívidas atrasadas entre 90 dias e dois anos. O objetivo é renegociar débitos contraídos até 31 de janeiro de 2026 em cartões de crédito, cheque especial e crédito pessoal.



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