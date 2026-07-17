Brasil deve aguardar estudos de impacto antes de retaliar tarifas dos EUA

O governo brasileiro opta por analisar os impactos que as tarifas norte-americanas podem gerar na economia nacional. A estratégia envolve esgotar todas as possibilidades de negociação antes de retaliar.



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