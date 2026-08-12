Quase 30% dos adolescentes ficam mais de 3h diárias na internet

Uma pesquisa revelou que metade dos adolescentes no Brasil passa mais tempo em frente às telas do que gostaria. Quase 30% dos jovens dedica entre três a quatro horas diárias online.



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