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USP é a 2ª melhor universidade da América Latina e Caribe

Instituição brasileira ficou atrás de chilena, que ocupa o topo da lista

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A Universidade de São Paulo ficou em segundo lugar no ranking das melhores universidades da América Latina e Caribe, de acordo com uma lista divulgada pela Quacquarelli Symonds.

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