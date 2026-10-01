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China impõe sobretaxa de 55% à carne bovina do Brasil

País atingiu, na terça-feira (29), cota prevista de exportação em 2026; governos negociam alternativa

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A partir desta quinta (1º), a carne bovina brasileira exportada para a China passa a ter uma tarifa adicional de 55%. O Brasil atingiu na última terça (29) a cota prevista de exportação para a China em 2026 de cerca de 1,1 milhão e 100 mil toneladas.

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