Brasil é referência no combate ao trabalho escravo, segundo especialista

Mais de 65 mil pessoas em situação análoga à escravidão foram resgatadas no Brasil nos últimos 30 anos, segundo dados do Ministério do Trabalho divulgados nesta terça-feira (28). Em entrevista ao Conexão Record News , o coordenador-geral para erradicação do trabalho escravo André Roston comenta que a prática é um problema estrutural devido à herança colonial do país e ocorre em todos os estados do país.



O auditor do trabalho analisa que o Brasil é referência mundial no combate ao trabalho escravo devido às amplas punições previstas para os empregadores que fazem uso desse tipo de mão de obra. Além de terem seus dados divulgados publicamente, os responsáveis devem pagar todos os ônus trabalhistas referentes ao período em que a vítima foi explorada e enfrentar punições penais, civis e trabalhistas.