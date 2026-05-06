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Coreia do Sul avalia plano de Trump para liberar navegação

Segundo autoridades, Seul acredita que a segurança das rotas deve ser protegida

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O governo sul-coreano avalia a possibilidade de aderir ao plano dos Estados Unidos para facilitar a passagem de navios pelo estreito de Ormuz após suposto ataque a embarcação coreana.

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