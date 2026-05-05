Rússia e Ucrânia declaram cessar-fogo temporário até dia 9

A Rússia e a Ucrânia anunciaram um cessar-fogo temporário no conflito que já dura mais de quatro anos. O anúncio foi feito pelo Kremlin e prevê uma pausa nos combates entre os dias 8 e 9 de maio para celebrar o Dia da Vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou não ter sido informado previamente, mas declarou que também adotará um cessar-fogo a partir do dia 6 até o dia 9 de maio.



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