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Lei altera Código Penal brasileiro para endurecer crimes patrimoniais e digitais

Norma mira especialmente delitos cada vez mais comuns no país

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A partir desta semana, o Código Penal passa por mudanças que endurecem penas para crimes patrimoniais e digitais.

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