Lei altera Código Penal brasileiro para endurecer crimes patrimoniais e digitais
Norma mira especialmente delitos cada vez mais comuns no país
A partir desta semana, o Código Penal passa por mudanças que endurecem penas para crimes patrimoniais e digitais.
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