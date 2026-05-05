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Novo Desenrola amplia renegociação de dívidas das empresas

Medida passa a atender estabelecimentos com faturamento de até R$ 4,8 milhões

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O governo anunciou a ampliação da renegociação de dívidas para empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões, através do programa Desenrola.

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