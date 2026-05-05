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Programa nuclear iraniano sofre danos após ataques

Segundo avaliações recentes, o tempo necessário para construção de arma nuclear não foi alterado

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Avaliações de agências de inteligência norte-americanas indicam que o programa nuclear iraniano sofreu danos limitados depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel.

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