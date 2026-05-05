Governos da Ásia buscam alternativas para proteger economias

Os governos da Ásia enfrentam uma crise energética significativa devido à guerra no Oriente Médio. O Banco Asiático de Desenvolvimento reduziu suas previsões de crescimento para a região, estimando agora uma taxa de 4,7% em 2026 e 4,8% em 2027.



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