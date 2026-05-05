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50% das mulheres brasileiras sofreram assédio em 2025

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram aumento em relação a anos anteriores

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Em 2025, 50% das mulheres brasileiras com mais de 16 anos enfrentaram algum tipo de assédio. Este dado foi revelado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além disso, mais de 37% das mulheres relataram ter sofrido alguma forma de violência durante o mesmo período.

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