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China pede que Estados Unidos encerrem sanções contra Cuba

Na sexta-feira (1º), Trump assinou ordem executiva ampliando embargos contra governo cubano

Conexão Record News|Do R7

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A China manifestou-se contrária às novas sanções impostas pelos Estados Unidos a Cuba. Na última sexta-feira (1º), Donald Trump assinou uma ordem executiva que ampliava as restrições ao governo cubano, buscando aumentar a pressão sobre Havana. Em resposta, Pequim pediu que Washington suspendesse imediatamente o embargo e as sanções contra Cuba, classificando-as como ilegais e em desacordo com as normas das relações internacionais.

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