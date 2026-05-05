Europeus tentam convencer Trump a manter EUA na Otan

Líderes europeus tentam persuadir Donald Trump a manter os EUA na Otan após a decisão de retirar tropas da Alemanha. A medida surpreendeu as autoridades da aliança e gerou preocupações sobre o impacto nos laços transatlânticos.



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